Idris Elba: Sein Highlight 2019

Das Jahr 2019 ist zu Ende, Zeit die Bilanz zu ziehen: Für Idris Elba ist sein persönliches Highlight in diesem Jahr die Hochzeit seiner Frau Sabrina Dhowre gewesen. In einer intimen Zeremonie gab der Schauspieler im April in Marrakesh, Marokko, seiner Liebsten das Ja-Wort.

Gegenüber „People TV“ sagte Elba: „Meine wunderschöne Frau zu heiraten, was das Beste, was mir 2019 passiert ist. Wir hatten unsere gesamten Familien dabei, das war einfach unglaublich.“

Für Idris Elba ist dies übrigens die dritte Ehe. Zuvor war er bereits mit Kim und Nicole Hamlin verheiratet.

