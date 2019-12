Jason Derulo über die Pannen bei „Cats“

Rechtzeitig als ganz besonderes Weihnachtsgeschenk kam am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) die Musicalverfilmung „Cats“ in die Kinos. Bei der Premiere waren natürlich auch die Stars des Films anwesend. Mit von der Partie waren Jennifer Hudson, Taylor Swift, Idris Elba und Jason Derulo. Und der erzählte gegenüber „Promiflash“, was am Set und während den Dreharbeiten alles so schief gelaufen ist:

„Es sind unzählige Pannen passiert. Im Film gibt es eine Treppe, die ich mehrere Male heruntergefallen bin. Es ist so viel schiefgelaufen. Ich meine, das ist ja auch ganz normal bei einem Stück, das so körperlich ist.“

Jason Derulo spielt im Film übrigens den neugierigen Kater Rum Tum Tugger.

