Jessie J: So bekämpft die Sängerin Angstattacken

Wenn Jessie J mal wieder eine Panikattacke bekommt, dann legt sie sich einfach auf den Boden. Diese Methode versucht die Sängerin am Ende eines jeden Tages einzubauen.

Im Interview mit dem „Grazia Magazine“ erzählte sie: „Ich lege mich oft auf den Boden und fühle einfach in meinen Körper hinein, denn ich stecke oft in meinem Kopf fest und das ist wirklich schlecht bei Angstattacken. Ich versuche also, meinen Kopf in meinen Körper zurückzuholen und einfach präsent zu sein. Das klingt wahrscheinlich verrückt für einige Menschen, aber das interessiert mich nicht.“

Ob Jessie J diese Methode in der letzten Zeit wohl häufiger eingesetzt hat? Vor kurzem soll sie sich von Channing Tatum getrennt haben.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos