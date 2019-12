John Legend: Tochter Luna mag Ariana Grande lieber

Das ist schon echt hart, wenn die eigene Tochter statt dem Papa eine andere Sängerin viel besser findet. So ergeht es John Legend mit seinem Töchterchen Luna.

Bei „A Little Late with Lilly Singh“ erzählte der 40-Jährige: „Sie hat mir eines Tages gesagt: ‚Dad, Ariana Grande ist eine großartige Sängerin. Du bist kein großartiger Sänger.‘ Sie wurde so ein großer Fan von Ariana, dass sie mich ungünstig mit Ariana Grande vergleicht. Aber zusätzlich dazu, dass sie die ganze Zeit Ariana hört, hört sie sich auch mein Weihnachtsalbum an.“

Neben Töchterchen Luna hat John Legend mit seiner Frau Chrissy Teigen auch noch Sohnemann Miles.

Foto: (c) PR Photos