Juice Wrld: Nach Tod des Rappers spricht jetzt seine Freundin

Anfang Dezember war der Rapper Juice Wrld im Alter von 21 Jahren gestorben. Jetzt spricht seine Freundin zum ersten Mal und hat Jarad Anthony Higgins, so sein bürgerlicher Name, Tribut gezollt.

Auf dem Rolling Loud Festival in Los Angeles betrat Ally Lotti plötzlich die Bühne und sagte laut „MTV“: „Ich wollte nur hierher kommen und alle wissen lassen, dass Jarad jeden einzelnen Menschen, dem er auf dieser Erde je geholfen hat, liebte. Er wollte, dass jeder von euch weiß, dass ihr die negativen Dinge in eurem Leben in positive Situationen ändern solltet. Das würde er euch jedes Mal sagen, wenn er euch sieht.“ Die 50.000 Besucher des Festivals reagierten sehr gerührt auf die Worte ihre Worte.

Juice Wrld hat offenbar kurz vor seinem Tod eine größere Menge Schmerzmittel eingeworfen und ist demnach an einer Überdosis gestorben, heißt es.

