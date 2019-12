Juju: Zusatzshow und Konzertverlegungen

Juju ist derzeit eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen. Klar, dass sich die Tickets für ihre „Live 2020“-Tour sehr gut verkaufen. Und zwar so gut, dass die Rapperin jetzt 16 der 21 Termine in größere Locations verlegt und auch ein Zusatzkonzert gibt – und zwar in der Berliner Columbiahalle am 21. April. Das berichtet „hiphop.de“ und schreibt: „In Wien, Hamburg, Frankfurt und München sollen die jeweils zwei Shows zu einer an einem neuen Termin zusammengelegt [werden].“ Weitere Infos sowie Tickets gibt es bei „eventim.de“.

Das sind laut „hiphop.de“ die Termine 2020:

18.03.2020 CH-Bern | Dachstock – ausverkauft –

22.03.2020 AT-Wien | Gasometer – verlegt vom 20.03. und 21.03.2020 AT-Wien | Arena

23.03.2020 Erlangen | Heinrich-Lades-Halle – verlegt vom 15.03.2020 Nürnberg | Löwensaal

24.03.2020 Mannheim | Maimarktclub – verlegt vom 12.03.2020 Mannheim | Alte Feuerwache

27.03.2020 Jena – Kassablanca – ausverkauft –

28.03.2020 Ludwigsburg | MHPArena – verlegt vom 16.03.2020 Stuttgart | Im Wizemann

30.03.2020 Köln | Palladium – ausverkauft –

01.04.2020 Münster | MCC Halle Münsterland – verlegt vom 02.04.2020 Münster | Skaters Palace

03.04.2020 Bremen | Pier 2 – ausverkauft –

04.04.2020 Osnabrück | OsnabrückHalle – verlegt vom 28.03.2020 Osnabrück | Hyde Park

06.04.2020 Hamburg | Sporthalle – verlegt vom 05.04. und 06.04.2020 Hamburg | Große Freiheit

08.04.2020 Hannover | Swiss Life Hall – verlegt vom 08.04.2020 Hannover | Capitol

09.04.2020 Berlin | Columbiahalle – ausverkauft –

15.04.2020 Saarbrücken | Eventarena – verlegt vom 31.03.2020 Saarbrücken | Garage

16.04.2020 Frankfurt a.M. | Jahrhunderthalle – verlegt vom 13.03. und 26.03.2020 Frankfurt a.M. | Batschkapp

18.04.2020 München | Zenith – verlegt vom 10.03. München | Muffathalle und 23.03.2020 München |Tonhalle

19.04.2020 Leipzig | Haus Auensee – verlegt vom 09.03.2020 Leipzig | Felsenkeller

21.04.2020 Berlin | Columbiahalle – Zusatzshow

Foto: (c) FKP Scorpio