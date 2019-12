Justin Bieber: Single, Album, Tour und Doku-Serie

2020 wird eindeutig von Justin Bieber dominiert. Der Sänger hatte ja bereits vor ein paar Tagen angekündigt, dass es an Heiligabend Neuigkeiten gibt und er hat Wort gehalten.

Auf „Instagram“ schrieb er jetzt, dass er ein neues Album in den Startlöchern hat, die erste Single daraus, das Stück mit dem Titel „Yummi“, bereits am 03. Januar erscheinen wird und es passend dazu auch eine Tour gibt. Zudem kündigte Bieber auch noch eine neue Dokumentations-Serie an. Alles läuft unter dem Hashtag #Bieber2020. Einen dementsprechenden Trailer findet sich auf „YouTube“. Darin sagte er: „Als Menschen sind wir imperfekt. (…) Ich habe das Gefühl, dass dieses hier anders ist als alle vorherigen Alben, einfach nur, weil ich jetzt in meinem Leben an einem anderen Punkt bin.“

Die Tour-Termine stehen übrigens auch schon fest, bisher allerdings nur Daten in Nordamerika.

Foto: (c) Universal Music