Justin Bieber: Was passiert morgen?

Vor knapp zwei Wochen hat Justin Bieber angedeutet, dass 2020 etwas Neues von ihm kommen wird, doch jetzt sieht es so aus, als müssten seine Fans gar nicht mehr so lange darauf warten.

Auf „Instagram“ postete der Sänger jetzt zwar wieder ein schwarzes Feld, auf dem in Weiß 2020 zu lesen ist, doch dazu schrieb Bieber: „24. Dezember, 31. Dezember, 03. Januar… #2020.“ Man darf also gespannt sein, was demnächst kommen wird.

2019 war übrigens auf privater Ebene ein voller Erfolg für die Biebers. Hailey betitelte ihre Hochzeit mit Justin als Jahreshöhepunkt.

Foto: (c) Universal Music