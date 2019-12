Justin Timberlake: Duett mit Meek Mill?

Trotz privater Probleme ist Justin Timberlake musikalisch offenbar nicht untätig gewesen.

Der Sänger hat wohl an einer Kollaboration mit Meek Mill gearbeitet. Zumindest lässt sich so der aktuelle „Instagram“-Eintrag des Rappers interpretieren. Dort postete er ein kurzes Video, in dem beiden Musiker gerade vor der Kamera etwas drehen und schrieb dazu: „Ich hoffe, du glaubst weiterhin an mich @justintimberlake. 2020 wird anders werden!“ Weitere Infos dazu gab es nicht.

Vor einigen Woche hat Justin Timberlake nämlich mit Fremdgehgerüchten und einer reuevollen Entschuldigung auf sich Aufmerksam gemacht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos