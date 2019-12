Justin Timberlake: Seine Frau reist an, Alisha reist ab

Bei Justin Timberlake hängt der Haussegen ganz schön schief. Nachdem Bilder aufgetaucht sind, die ihn beim Turteln mit Schauspielkollegin Alisha Wainwright zeigen, muss der Musiker um seine Ehe kämpfen. Deswegen holte er seine Frau jetzt zu sich ans Set.

Eine Quelle sagte „US Weekly“: „Justin hat Jessica gebeten, nach New Orleans zu kommen, damit sie sich davon überzeugen kann, dass nichts zwischen ihm und Alisha läuft.“ Blöd nur, dass Alisha zeitgleich abgereist ist. Die Schauspielerin wurde am Flughafen von Los Angeles fotografiert, knapp 3.000 Kilometer entfernt. Es scheint, als hätte sich die 30-Jährige vorsorglich aus dem Staub gemacht, um Biel nicht begegnen zu müssen. Immerhin kann Timberlake jetzt seiner Frau zeigen, dass er am Filmset seine Finger bei sich behält – zumindest so lange Wainwright nicht da ist.

Justin Timberlake gibt aktuell keine glückliche Figur ab. Angeblich wurde er auch von seiner Frau zum öffentlichkeitswirksamen Reue-Statement gezwungen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos