Kai Havaii von „Extrabreit“: „Sinnkrisen haben nie lang angehalten“

Kai Havaii steht, zwar mit einigen Pausen, schon seit mehr als 40 Jahren als Sänger mit der Band „Extrabreit“ auf der Bühne.

Im Interview mit dem „Weser Kurier“ verriet der 62-Jährige, ob er da nicht irgendwann mal die Lust verliert. Dazu sagte er: „Es hat immer mal Momente gegeben, wo mir so Gedanken kamen wie: Will ich das noch? Brauch ich das noch? Aber diese Sinnkrisen haben nie lange angehalten. Wenn man sich dann wirklich vorgestellt hat aufzuhören, kam es einem doch komisch vor. Denn eigentlich ist es ja super, dass wir noch so fit sind und es noch so gut läuft.“

Aktuell sind „Extrabreit“ auf „Weihnachtsblitz-Tournee, ab Ende März 2020 gibt’s dann weitere Termine:

„Weihnachtsblitz“-Tournee:

20.12.2019 KÖLN Gebäude 9

21.12.2019 HOMBURG (Saar) Musikpark

22.12.2019 BOCHUM Zeche

28.12.2019 BERLIN Lido

29.12.2019 BREMEN Lagerhaus

30.12.2019 HAMBURG Markthalle

Tourdaten 2020:

28.03.2020 MÜNCHEN Strom

26.06.2020 NÜRNBERG Hirsch

27.06.2020 NEUKIRCHEN (AT) Newchurch Festival

03.07.2020 HALLIG Kultur auf den Halligen

04.07.2020 SCHAFFLUND Open Air

25.07.2020 BALGE Rock das Ding

24.10.2020 JORK Lust auf Kultur

Foto: (c) LooMee TV