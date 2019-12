Kanye West und Kim Kardashian: Wofür brauchen sie noch mehr Häuser?

Kanye West und Kim Kardashian brauchen offenbar Platz… sehr viel Platz. Das Ehepaar hat sich jetzt nämlich das vierte Haus in derselben Straße in den Hidden Hills in Los Angeles zugelegt.

Ein Insider meinte zur „Sun“ diesbezüglich: „Sie haben so viele Häuser und kaufen immer mehr. All ihre Freunde wissen, dass Kim und Kanye in getrennten Schlafzimmern schlafen und das oft in getrennten Häusern. Sie lieben sich, aber jeder will sein eigenes Leben führen. (…) Sie haben einige Häuser gekauft und reden nicht offen über den Grund. Aber sie wissen, dass es ein großartiges Investment ist und ihnen sehr mit den Steuern und ihrer Privatsphäre hilft.“

Übrigens: Für das neue Haus sollen West und Kardashian fast drei Millionen Dollar auf den Tisch gelegt haben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos