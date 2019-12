Kanye West veröffentlicht neues Album „Jesus Is Born“

Wie bereits im Vorfeld angekündigt hat Kanye West am 26. Dezember „Jesus Is Born“, das neue Album seines „Sunday Service“-Chors veröffentlicht. Das berichtet der „Musikexpress“. Ganz schön flott, immerhin ist Wests letztes Werk „Jesus Is King“ erst vor knapp zwei Monaten erschienen.

Insgesamt befinden sich 19 Tracks auf dem Album, das ausschließlich von den Mitgliedern des „Sunday Service“-Chors eingesungen wurde. West übernahm die Produktion der LP. Bei den Songs handelt es sich sowohl um Gospel-Lieder als auch überarbeitete Versionen von bereits veröffentlichten Stücken aus seiner Karriere.

In einem jüngst erschienenen Interview mit Zane Lowe erklärte West, dass er „nicht hier [sei], um die Leute zu unterhalten“. Stattdessen sei es nun sein Job, „Jesus Christus zu dienen, die Frohe Botschaft zu verkünden und die Menschen wissen zu lassen, was Jesus für [ihn] getan hat“.

