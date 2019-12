Kate Beckinsale, so fit wie nie

Kate Beckinsale ist in der Form ihres Lebens – mit 46 Jahren. Das zeigt die Schauspielerin momentan mit sportlichen Bildern in der neuen „Women‘s Health“. Dass hinter einem Sixpack aber auch viel Arbeit steckt, zeigt allein ein Blick in ihren Ernährungsplan. Auf dem Teller landen vor Sporteinheiten immer eiweißhaltige Sachen wie Huhn oder Eier und nach Sporteinheiten Salate mit Radieschen, Rosenkohl und Distelöl. Natürlich verzichtet Beckinsale auch vollständig auf Kaffee und Alkohol.

Im Interview sagte sie: „Ich bin sehr mit meinem Körper verbunden, wenn ich Stress erlebe, werde ich ihn auch körperlich empfinden. Also ist es oft eine gute Idee für mich, etwas Physisches zu machen, um den Stress loszuwerden.“ In ihrem Fall bedeutet das: sechs Workouts die Woche. Ihr Trainer, Brad Siskind erzählte: „Sie ist ein starker Mensch. Ich sehe sie sechs Tage die Woche, und sie verpasst selten ein Training. Wenn sie es tut, gibt es einen guten Grund.”

Ein solch guter Grund könnte der diesjährige Krankenhausaufenthalt Beckinsales gewesen sein.

