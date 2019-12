Katy Perry wird an Weihnachten zum Kind

Viele Erwachsene fühlen sich an Weihnachten wieder wie Kinder. Katy Perry ergeht es da nicht anders. Und für ihre Nichten und dem achtjährigen Sohn Flynn ihres Verlobten Orlando Bloom legt sie sich so richtig ins Zeug.

Dem „Billboard Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Es ist einfach das Alter, in dem Weihnachten so lebendig und magische ist und sie alles glauben. Es macht echt Spaß, an Weihnachten bei mir zu sein, denn ich mache so viel. Es ist fast so, als wäre ich das Kind.“

Passenderweise hat Katy Perry schon im November den Weihnachtssong „Cozy Little Christmas“ veröffentlicht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos