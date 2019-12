Kesha: Ihr neues Album erscheint am …

Mit „Raising Hell”, “My Own Dance” und zuletzt ihrer aktuellen Single „Resentment“ hat Kesha ihre Fans schon ganz scharf auf ihr kommendes Album „High Road“ gemacht. Jetzt hat die Sängerin endlich das Erscheinungsdatum ihrer neuen Platte bekanntgegeben.

Auf „Instagram“ schrieb sie kurz und knapp: „Ich nehme die Hauptstraße [Albumtitle auf Deutsch] am 31. Januar.“

Hier die Tracklist:

01. Tonight

02. My Own Dance

03. Raising Hell feat. Big Freedia

04. High Road

05. Shadow

06. Honey

07. Cowboy Blues

08. Resentment feat. Sturgill Simpson & Brian Wilson

09. Little Bit Of Love

10. Birthday Suit

11. Kinky feat. Ke$ha

12. Potato Song (Cuz I Want To)

13. BFF feat. Wrabel

14. Father Daughter Dance

15. Chasing Thunder

Foto: (c) David Gabber / PR Photos