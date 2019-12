Lana Del Rey: Im Januar erscheint schon neues Album

Fans von Lana Del Rey gut aufgepasst: Kurz vor dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub hat die Sängerin noch fleißig gearbeitet und kündigt jetzt die Veröffentlichung eines gesprochenen Albums an.

In einem Clip auf „Instagram“ sagte Del Rey: „Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich am 04. Januar ein gesprochenes Wort-Album veröffentlichen werden, wenn man es so nennen will. Ich hatte schon eine Weile den Gedanken, dass das Album nur um einen Dollar herum kosten würde. Denn ich liebe die Idee, dass Gedanken geteilt werden sollen und dass sie unbezahlbar sind.“ Und weiter: „Es ist ein bisschen draufgängerischer. Ich hoffe, es gefällt euch.“

Im Sommer hatte Lana Del Rey übrigens ihr aktuelles Album „Norman Fucking Rockwell“ herausgebracht.

