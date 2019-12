Liam Gallagher: Bettelt Noel Gallagher um „Oasis“-Reunion?

Noel Gallagher steht kurz davor, seinen kleinen Bruder Liam um eine „Oasis“-Reunion anzubetteln. Das zumindest will ebendieser gehört haben.

Auf „Twitter“ schrieb Liam jedenfalls: „Ich habe gehört, er will sich mit mir treffen. Ich wundere mich, was er will. Vielleicht will er sich entschuldigen und mich anbetteln, wieder mit ihm ‚Oasis‘ zu starten.“ Wo der 47-Jährige dies gehört haben will, hat er nicht verraten.

Vor zwei Jahren sah es übrigens fast so aus, als würde es ein Weihnachtswunder geben und die Gallagher-Brüder würden sich versöhnen.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos