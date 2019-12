Liam Gallagher ist bereit für „Oasis“-Reunion

Sollte Noel Gallagher sich dazu entschließen, „Oasis“ wieder aufleben zu lassen, wäre sein Bruder Liam sofort dabei.

Dem „Mojo Magazine“ sagte der 47-Jährige dazu: „‘Oasis‘ ist in mein Blut. Das ist es, was ich bin. Das ist es, was ich tue. Mir gefällt, was ich aktuell mache. Das finde ich großartig. Aber wenn es passieren und er zur Vernunft kommen sollte, bin ich bereit. Wir werden sehen.“

Das sind ja jetzt ganz andere Worte. Vor kurzem ließ Liam Gallagher noch verlauten, dass „Oasis“ nur eine Momentaufnahme waren.

Foto: (c) Landmark / PR Photos