Liam Gallagher: „‚Oasis‘ war eine Momentaufnahme“

„Oasis“ sind für viele im Nachhinein die Non-plus-Ultra-Band im Britpop gewesen, doch Liam Gallagher sieht das mittlerweile anders.

Der Rocker erzählte rückblickend dem „Mojo Magazine“: „Wir hätten vielleicht noch ein gutes Album machen können, aber wie so vieles wurde das Ganze allmählich langweilig. Noel machte sowieso nicht mehr so viel Party und wurde zum Hausmütterchen, während die anderen noch einen draufmachen wollten. Er hatte einfach genug und brauchte eine Pause. So toll waren wir doch ohnehin nicht.“ Zudem fügte Gallagher noch hinzu: „An einigen der Songs hat der Zahn der Zeit genagt. Ich bin ganz ehrlich, ich höre das heute und denke ‚Mach diese Sch***e aus‘. ‚Oasis‘ war eine Momentaufnahme.“

Vor zehn Jahren haben sich „Oasis“ nach einem heftigen Streit zwischen den Brüdern Liam und Noel Gallagher getrennt. Seitdem hoffen viele Fans auf eine Reunion – bisher vergeblich.

