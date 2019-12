Liam Payne gratuliert Harry Styles

Liam Payne ist wahnsinnig stolz auf seinen ehemaligen „One Direction“-Kollegen Harry Styles. Der Sänger hat es nämlich geschafft, sich in den US-Charts mit seinem zweiten Solo-Album „Fine Line“ auf Anhieb den Thron zu sichern und damit auch gleich einen neuen Rekord aufzustellen.

Payne gratulierte via „Instagram“ mit den Worten: „Massive Glückwünsche an H dafür, dass er der erste männliche, britische Künstler ist, der mit seinen ersten beiden Alben [in den USA] auf Platz eins eingestiegen ist! Was für eine Leistung, du musst ganz aus dem Häuschen sein!“

In seiner Heimat Großbritannien hat sich Harry Styles mit Platz drei zufriedengeben müssen. Die Eins behielt Rod Stewart inne.

Foto: (c) Jason Hetherington / Universal Music