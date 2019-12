Liam Payne: Kein Kommentar zu Naomi Campbell

Liam Payne will weder bestätigen noch dementieren, dass er eine Affäre mit Naomi Campbell hatte. Anfang des Jahres hat nämlich genau dieses Gerücht die Runde gemacht.

In der Talkshow „Watch What Happens Live“ wurde der Sänger jetzt nämlich genau darauf angesprochen. Moderator Andy Cohen fragte: „Liam, kannst du bestätigen oder dementieren, dass du Naomi gedatet hast?“ Payne antwortete darauf mit: „Ich verweigere die Aussage.“

Naomi hin oder her, Liam Payne ist aktuell total mit seiner Freundin May Henry glücklich. Und über diese Beziehung schweigt er nicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos