„Lindemann“: Zusätzliche Tickets ab sofort verfügbar

Im November haben „Lindemann“ ihr neues Studioalbum „F & M“ auf den Markt gebracht und damit gehen die beiden Männer – Till Lindemann von „Rammstein“ und der schwedische Metal-Musiker Peter Tägtgren – dann auch nächstes Jahr auf Tour. Für die Shows in Zürich, Paris, Stockholm und Helsinki gibt es jetzt sogar noch Zusatzkarten, verkündete Till Lindemann auf „Instagram“.

Das Projekt des „Rammstein“-Sängers läuft so gut, dass es die anderen Karten schnell weg waren. Der Verkauf für die zusätzlichen Tickets läuft ab sofort. Das Konzert in der Samsung Hall in Zürich findet am 19.02.2020 statt – aber ein Städtetrip nach Paris (21.02.), Stockholm (27.02.) oder Helsinki (29.02.) inklusive „Lindemann“-Show wäre auch eine Idee.

„Lindemann“ haben mit ihrem aktuellen Album übrigens bewusst versucht, sich abzugrenzen.

Foto: (c) Universal Music / Felix Broede