“Lola Marsh” kündigen zweites Album an

Das neue Jahr beginnt gleich mit einer guten Nachricht für Fans von „Lola Marsh“. Tel Avivs coolster Pop-Export hat für den 24. Januar ihr zweites Studioalbum „Someday Tomorrow Maybe“ angekündigt. Das gibt „Universal Music“ bekannt. Als ersten Vorgeschmack darauf gab es bereits vor einiger Zeit die beiden Singles „Only For A Moment“ und „Echoes“.

Hier die Tracklist:

1. Echoes

2. Only For A Moment

3. Hold On

4. Strangers On The Subway

5. Like In The Movies

6. In Your Eyes

7. Give Me Some Time

8. What Am I

9. Darkest Hour

10. Four Long Seasons

11. In The Morning

12. Where Are You Tonight