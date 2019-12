Louis Tomlinson und die Freundschaft mit „One Direction“-Kollegen

Mit seinen ehemaligen „One Direction“-Bandkollegen ist Louis Tomlinson nicht immer einer Meinung, doch die Erfahrungen, die sie alle gemeinsam gemacht haben, werden sie auf ewig miteinander verbinden.

Dem „Glamour Magazine“ sagte der Sänger: „Es gab offensichtlich Zeiten, in denen man eine bessere Beziehung mit anderen Mitgliedern hatte, aber diese Verbindung wird für immer bestehen. Definitiv. Denn wir haben in einer relativ kurzen Zeit so viel erlebt und das war so verrückt, was wir alles zusammen sahen und erlebten, deswegen denke ich, das ist etwas, dass wir für immer haben werden. Manchmal ist man nicht einer Meinung, aber so funktioniert eine Freundschaft nun mal im echten Leben.“

Übrigens: Liam Payne hat erst kürzlich verlauten lassen, dass er und seine ehemaligen „One Direction“-Kollegen nicht automatisch beste Freunde waren, nur weil sie gemeinsam in einer Band waren.

Foto: (c) Sony Music