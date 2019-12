Mariah Carey: Rekord mit „All I Want For Christmas“

Mariah Carey hat ihr Ziel endlich erreicht und ist so stolz: Ihr Weihnachtshit „All I Want For Christmas (Is You)“ ist schon 25 Jahre alt und nun steht er auf Platz eins der US-amerikanischen „Billboard“-Charts – und zwar zum ersten Mal.

Auf „Twitter“ verkündete die Sängerin: „Wir haben es geschafft!“ Und dabei ist sogar noch ein Rekord für Carey rausgesprungen: „All I Want For Christmas (Is You)“ ist der Song, der am längsten gebraucht hat, um diese Chart-Position zu erreichen. Nach 25 Jahren, Glückwunsch zu dieser Leistung!

Mariah Carey hat sich jetzt übrigens mit „Amazon Music“ zusammengetan und eine Mini-Dokumentation „Mariah Carey Christmas: The Story of All I Want For Christmas Is You“ über ihre Weihnachtsklassiker gedreht.

Foto: (c) PR Photos