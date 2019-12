Marius Müller-Westernhagen darf BVB-Spiel kommentieren

Für Marius Müller-Westernhagen geht am heutigen 17. Dezember ein großer Traum in Erfüllung. Der Sänger darf an diesem Tag gemeinsam mit „Amazon“-Kommentator Misch Knoblach die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Rahmen des „Amazon Gastspiels“ kommentieren.

Müller-Westernhagen, als großer BVB-Fan, sagte laut „Universal Music“ dazu: „Ich bin seit mehr als zwei oder drei Jahrzehnten mit diesem Verein verbandelt. Ein Fahrer auf einer Tour von mir war großer BVB-Fan und hat mich ins Stadion mitgenommen. Ich wurde mit offenen Armen von der BVB-Familie aufgenommen und seitdem besteht ein sehr inniges Verhältnis. Ich werde also nicht der unparteiischste Kommentator sein, aber ich werde versuchen, mich zurückzuhalten.“

Die Audio-Berichterstattung zur Begegnung Borussia Dortmund gegen RB Leipzig beginnt bei „Amazon“ am Dienstag, 17. Dezember 2019 um 20:15 Uhr live aus dem Signal Iduna Park, der Ball rollt ab 20:30 Uhr.

