Mark Forster: Open Air in seiner Heimatstadt

Kaiserslautern aufgepasst: Mark Forster wird kommendes Jahr ein besonderes Konzert in seiner Heimatstadt spielen – und zwar eins unter freiem Himmel auf seiner ausgedehnten „Liebe Open Air“-Tour 2020.

Am 29. August findet die Show dann auf dem legendären „Betze“ im Fritz-Walter-Stadion statt. In dem Fußballstadion wird der der gefeierte deutsche Sänger und „The Voice Of Germany“-Coach dann auftreten. Der Vorverkauf für diese Show startet am 15. Januar um 10 Uhr auf „eventim.de“.

Apropos Fußballstadion: Als gebürtiger Lauterer ist Mark Forster natürlich glühender Anhänger des Fußballclubs 1.FC Kaiserslautern. Eine Liebe, die ihn auch regelmäßig ins Stadion lockt. Allerdings gibt es da auch immer wieder Komplikationen.

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann