Matthias Reim startet Live-Tour: „30 Jahre Reim“

Am Samstag (21.12.) geht’s los: Da startet Matthias Reim seine Live-Tour in der Stadthalle Cottbus. Danach reist er unter anderem weiter in die Hauptstadt, nach Berlin, um in der Mercedes-Benz Arena seine neuen Songs vorzustellen. Denn mit im Gepäck hat der Sänger natürlich auch sein aktuelles Album „MR20“ (VÖ 25.10.). Und was erwartet seine Fans dann auf der Live-Tour? Schließlich feiert sein großer Hit „Verdammt, ich lieb dich“ kommendes Jahr seinen 30. Geburtstag.

Im exklusiven Interview mit FirstNews sagte Matthias Reim, was auf seine Fans zukommt: „Der beste Reim ever. Die nächste Sommer-, die Open-Air-Tour und die nächste Herbst-Hallen-Tour nehmen wir so ein bisschen unter den Namen: ‚30 Jahre Reim‘ Eigentlich ist es eine Jubiläumstour, aber Jubiläumstouren haben immer so diesen Beigeschmack: ‚Ja, der Alte dreht noch mal eine Runde.‘ Und das will ich nicht. Also ich glaube, ich mache es einfach, indem ich eine qualitativ so extrem gute Show vorbereiten werde, dass die Leute wissen: Da stecken 30 Jahre Erfahrung drin. Das ist mein Ziel. Und dann werde ich es wahrscheinlich erwähnen. Ich überlege auch noch, ob wir nur für Berlin den Song ‚Hauptstadt‘ noch mit rein nehmen, weil das ist ja nichts anderes als eine fröhliche Liebeserklärung an eine der schönsten und verrücktesten und komischsten und trotzdem anziehendsten Städte der Welt ist. ‚Komm mit in die Hauptstadt, jetzt geht es los.‘“

Matthias Reim sagt über „MR20“ übrigens, dass er sich davor ein bisschen verloren und nun wiedergefunden habe.

