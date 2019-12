Meghan Trainor: Überraschung Nummer eins

Meghan Trainor hat wohl ein paar Tage gebraucht, um ihr Weihnachtsfest, ihren Geburtstag und ihren Hochzeitstag zu verdauen. Doch jetzt ist sie bereit, ihre großartigen Erlebnisse mit ihren Fans zu teilen. Los geht es mit ihrem Besuch in der Show von Dr. Phil.

Die Sängerin schrieb auf „Instagram“: „Es geht mit diesem legendären Geschenk von meinem großen Bruder los. Meine Familie kennt meine Besessenheit von Dr. Phil, deswegen haben sie mir Tickets besorgt, gleich zwei Shows zu sehen! Ich habe gelacht, ich habe geweint und ich habe so viel gelernt. Ich habe meine Helden getroffen und sie waren viel mehr als in meinen Erwartungen. (…) Dr. Phil, du veränderst Leben und du bist so ein netter Kerl.“ Was Trainor sonst noch so bekommen hat, hat sie bisher noch nicht verraten.

Letztes Jahr hat Meghan Trainor ihrem Mann Daryl Sabara an ihrem Geburtstag, den 22. Dezember das Ja-Wort gegeben.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos