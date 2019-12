Mel B: Heiligabend ohne ihre jüngste Tochter?

Was für eine herbe Enttäuschung zu Weihnachten für Mel B.:

Die Sängerin war ja zehn Jahre lang mit Stephen Belafonte verheiratet und die beiden haben gemeinsam eine Tochter, Madison. Und diese darf Mel B jetzt nicht wie geplant zu Weihnachten nach London mitnehmen. Deren Vater hatte Berufung eingelegt, damit sie in Los Angeles bleibt, berichtet „RTL“. Die Achtjährige sei beim letzten Besuch dort nämlich schwer traumatisiert worden, so Belafonte. Sein Anwalt, Michael Hasanab, hatte dem zuständigen Richter erklärt, Mel B habe ihr Kind vernachlässigt und ihr somit großen Schaden zugefügt. Mel Bs Anwältin, Taline Boyamaian, konnte demnach danach auch nichts mehr ausrichten. Es geht also weiter im Rosenkrieg von Mel B und Stephen Belafonte.

Mel B hat übrigens noch zwei weitere Töchter aus der Ehe mit Tänzer Jimmy Gulzar und aus einer kurzen Beziehung mit Schauspieler Eddy Murphy.

