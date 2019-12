Michael Bublé: Seine Familie hört seine Weihnachtslieder nicht

Der König von Weihnachten alias Michael Bublé hat vor kurzem eine Neuinterpretation des Feiertagsklassikers „White Christmas“ veröffentlicht. Und sein Weihnachtsalbum „Christmas“ eroberte bei der Erstveröffentlichung 2011 in zahllosen Ländern Platz eins. Laut „Warner Music“ ist es das meistgehörte Weihnachtsalbum auf der gesamten Welt und bei weitem das erfolgreichste Weihnachtsalbum des Jahrzehnts.

Trotzdem sind seine Frau und die drei Kinder nicht so scharf auf den Klassiker und hören lieber was anderes. Der Sänger sagte im „BBC Radio 2“-Interview: „Es ist witzig. Wir spielen meine [Songs] nicht sehr viel. Aber wir hatten Bing Crosby im Van drauf, als wir in den Familienurlaub gefahren sind. Sie lieben dieses ganze Zeug.“

Vor neun Jahren sagte Michael Bublé übrigens mal, er würde es lieben, wenn Kinder mit seinen Alben aufwachsen würden – genauso wie er mit Bing Crosby groß geworden sei.

Foto: (c) Landmark / PR Photos