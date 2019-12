Miley Cyrus will an Weihnachten Süßigkeiten und Bewegung

Selbstliebe und Selbstpflege ist wichtig, vor allem an Weihnachten, dem Fest der Liebe. Das findet auch Miley Cyrus. Dementsprechend postete sie in ihrer „Instragram Story“ ein Foto von sich aus ihrem Sportraum und schrieb dazu: „Ich denke, es ist super wichtig, dass man die Feiertage sehr genießt. Nehmt euch eine Auszeit, entspannt, esst warme Mahlzeiten, gebt Süßigkeiten nach, von denen wir uns sonst fernhalten, aber auch bewegt euch, auch wenn es nur für 15 bis 20 Minuten am Tag ist. Dies ist besser als gar nichts!“

Und die Sängerin macht es vor. Sie schrieb weiter: „Ich versuche, super sanft zu mir zu sein und auch, wenn es nur ein kleiner Spaziergang am Morgen mit meiner Mama oder meinen Hunden ist. Bewegung ist eine wichtige Zutat für Selbstliebe und Selbstfürsorge!“

Und wenn das alles nichts hilft und man sich trotzdem einsam und alleine fühlt, hat Miley Cyrus auch den passenden Weihnachtssong dafür.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos