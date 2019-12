„Milk & Sugar“: Kalkbrenner-Hit „Sky And Sand“ in Orchesterversion

Der Techno-Track „Sky And Sand“ – vom erfolgreichen Produzenten-Bruderpaar Paul und Fritz Kalkbrenner für den Film „Berlin Calling“ – hielt sich ab 2008 unglaubliche 129 Wochen durchgehend in den deutschen Charts. Und jetzt gibt es den Elektro-Klassiker in einem neuen symphonischen Gewand, und zwar in einer Orchesterversion. Der Mix stammt vom Münchner Produzenten-Duo „Milk & Sugar“, Gastsänger ist Rufus Martin.

Der Track „Sky And Sand“ ist ein weiterer Vorbote ihres kommenden Albums „Ibiza Symphonica“, das am 31. Januar erscheint. Das berichtet „Warner Music“ und schreibt dazu: „Die größten und kultigsten Hits der Elektro-Szene vollziehen auf dem Album ‚Ibiza Symphonica‘ einen evolutionären Quantensprung: Eingespielt mit dem 50 Musiker starken Orchester der Münchner Symphoniker und zwei DJs an vier Turntables setzen (…) ‚Milk & Sugar‘ einen Meilenstein für die Fusion der Genres in die Musiklandschaft.“ Das offizielle Musikvideo mit dem Orchester gibt es auf dem „YouTube“-Kanal von „Spinnin‘ Records“.

Apropos Fritz Kalkbrenner: Der deutsche Musikproduzent und Sänger geht 2020 auf Tour.

Foto: (c) LooMee TV