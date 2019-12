MoTrip nach schwerem Autounfall: „Fahrt vorsichtig!“

Da ist MoTrip mit dem Schrecken davongekommen. Der Rapper hatte vergangene Woche einen heftigen Autounfall, allerdings ohne schwerwiegende Verletzungen. Via „Instagram“ schrieb er: „Ich hatte leider einen sehr heftigen Autounfall. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, das grenzt an ein Wunder.“ Ein Wunder, das ihn zu folgendem Appell bewegte: „Ich möchte darum bitten: Fahrt vorsichtig und achtsam.“

Allem Anschein nach wurde dem deutschen Musiker an der Unfallstelle auch tatkräftig geholfen. Er ergänzte: „So viele Autofahrer haben angehalten und viel Zivilcourage gezeigt. Die Feuerwehr und alle Rettungskräfte waren so schnell vor Ort und haben mir so viel geholfen. Ich möchte euch allen von mir und im Namen meiner ganzen Familie herzlich danken.“

MoTrip wird übrigens Teil der kommenden „Sing meinen Song“-Staffel sein.

