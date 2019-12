„Music Week“: Lewis Capaldi ist Künstler des Jahres

Lewis Capaldi hat 2019 ohne Zweifel ein außergewöhnliches Jahr gehabt. Deswegen wurde der Sänger von der Zeitschrift „Music Week“ zum Künstler des Jahres ernannt.

Capaldi selbst kann diese Ehre kaum glauben und lässt diesbezüglich verlauten: „Das ist einfach verdammt fantastisch. Dinge, die mir unmöglich schienen, wie eine Nummer eins in Großbritannien und in Amerika, habe ich geschafft und das ist verrückt. Ich habe einfach so verdammtes Glück. Man kann so viele Songs schreiben, wie man möchte, aber die einzige Art, wie man mein Jahr beschreiben kann ist, verdammtes Glück!“

Mit seinen fantastischen Songs geht Lewis Capaldi nächstes Jahr übrigens groß auf Tour.

Foto: (c) Universal Music / Alexandra Gavillet