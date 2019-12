Nick Jonas: Neuer Welpe sorgt für Ärger in der Familie

Der neue Hund von Nick Jonas, Gino, ist erst seit wenigen Wochen Teil seiner kleinen Familie, doch schon jetzt sorgt er für Ärger.

In der „Late Late Show“ erzählte der Sänger: „Das Problem ist, dass es bereits jetzt eine Spaltung in der Familie gibt. Sie [Ehefrau Priyanka Chopra] hat einen Welpen namens Diana. Als sie und ich zusammenkamen, habe ich den Welpen sozusagen adoptiert und sie hat mir diesen hier geschenkt. Wir haben beide unsere Hunde auf ‚Instagram‘. Diana ist schon seit ungefähr eineinhalb Jahren auf ‚Instagram‘ und Gino hatte doppelt so viele Follower wie sie in nur einem Tag. Darüber war sie nicht glücklich.“

Priyanka Chopra überraschte ihren Gatten Nick Jonas Ende November mit dem neuen Hundewelpen Gino.

