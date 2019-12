Nicki Minaj fordert weniger Politik im Rap

Mehr Leidenschaft und weniger politisches Gerede – das ist es, was sich Nicki Minaj für die Zukunft der Rap-Musik wünscht.

Dem „Billboard Magazine“ erzählte sie dazu: „Kürzlich feierten viele weibliche Rapper ihren Durchbruch, was meiner Meinung nach, ein sehr positiver Wandel ist, es geht alles in eine positive Richtung. Aber ich würde gerne weniger Politik in der Industrie sehen, weniger darüber, wen du kennst und mehr einfach nur über Talent, Talent, Talent. Ich hätte gerne, dass Rapper so leidenschaftlich bezüglich Rap sind, dass wir es spüren.“

Nicki Minaj ist übrigens auch der Meinung, dass sich Künstler ab und zu mal etwas Zeit für sich alleine nehmen sollen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos