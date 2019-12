Nico Santos: Nie hätte er an so eine Karriere geglaubt

Nico Santos gehört mit seinen 26 Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Ob er sich diesen Erfolg vor ein paar Jahren erträumt hätte, das verriet der gebürtige Bremer im Interview mit „express“.

Er sagte: „Natürlich hatte ich als Kind diesen Traum. Deswegen bin ich dann ja auch wieder von Mallorca nach Deutschland gezogen. Ich wusste längere Zeit nicht, wie ich diesen Traum verwirklichen sollte. Aber hätte man mir das damals so gesagt wie es jetzt gekommen ist, dann hätte ich das vermutlich nicht geglaubt.“

Der Musiker erklärte auch, dass seine Eltern ihn immer unterstützt haben: „Die waren ja beide auch Musiker. Mein Papa war Jazz-Musiker und meine Mama war Rock-Musikerin in einer Frauen-Grunge-Band. Und die haben gesehen, dass ich für diese eine Sache schon immer so gebrannt habe. Deswegen war das für sie ok. Das muss ich wirklich sagen, dass sie mich da immer unterstützt haben.“

