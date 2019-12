Nico Santos und die Zusammenarbeit mit Lena

Nico Santos hat zusammen mit Lena Mayer-Landrut gemeinsam den Song „Better“ produziert.

Im Interview mit „express“ verriet der 26-Jährige, wie sie sich verstehen und wie es zu dem gemeinsame Song kam Er sagte: „Sie ist wie eine kleine große Schwester. Das hat sich wirklich so entwickelt. Lustigerweise hab ich sie ja in Köln kennengelernt, als ich noch gekellnert habe. Das war, glaube ich, vor sieben Jahren, als ich noch in Köln gelebt habe, da hab ich ihr das Essen aufs Zimmer gebracht. Das war sozusagen der erste Kontakt. Drei Jahre später hatte ich den Song ‚Home‘ mit Topic, der ja auch aus NRW kommt. Den Song fand Lena sehr cool und hat mich angeschrieben, ob wir nicht mal ein Cover zusammen machen wollen, für ihren ‚YouTube‘-Kanal. Dann haben wir auch relativ viele Songs zusammen geschrieben und irgendwann dachte ich, dass ‚Better‘ sehr gut zu Lena passen würde. Wir hatten da eigentlich nur eine Gitarre und einen Rap-Part. Und dann habe ich ihr geschrieben, ob sie Zeit hat und ein paar Minuten später war sie im Studio. Und am gleichen Tag war der Song fertig.“

Nicos Santos würde gerne mal mit Stevie Wonder oder Justin Timberlake zusammenarbeiten.

Foto: (c) Sascha Hecks Haubold / Universal Music