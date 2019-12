Nico Santos und seine coolste Kollaboration

Nico Santos hat schon mit vielen anderen Musikern zusammen gearbeitet.

Im Interview mit „express“ verriet der 26-Jährige, welches seine coolste Kollaboration war. Er sagte: „Oh. Ich glaube mit Sido. Anfangs hab ich sehr viel für Sido geschrieben. Also erst mal für ihn komponiert und mit ihm zusammen auch für andere Songs geschrieben. Wir haben zum Beispiel auch mal probiert, für Udo Lindenberg zu schreiben. Sido ist einer der Künstler, von denen ich am meisten gelernt habe. Das war auch einfach ein krasser Moment, als ich das erste Mal mit ihm im Studio war. Ich war seit neun Jahren ein großer Fan. Er rappt so, wie er redet. Das war einfach ein unglaublicher Moment. Das werde ich auch nie vergessen. Er ist im Studio auch genauso, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Er ist super humorvoll und sehr, sehr schnell in dem, was er sagt und wie er arbeitet. Der setzt sich wirklich nur ein paar Minuten hin und dann ist der Text fertig. Sowas ist sehr selten.“

2018 haben Sido, Cool Savs und Nico Santos den Song „Haie“ veröffentlicht.

