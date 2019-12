Nico Santos: Was er unterm Weihnachtsbaum singt

Nico Santos freut sich wie viele andere auf Weihnachten.

Im Interview mit „express“ sagte der 26-Jährige: „Ich hatte das fast 20 Jahre lang nicht, weil ich ja auf Mallorca gelebt habe und die wirkliche Weihnachtsstimmung kommt da nicht so auf. Letztes Jahr war meine Familie bei mir in Berlin und dieses Jahr feiern wir wieder auf Mallorca. Deswegen wird es vermutlich wieder ’sommerlicher‘, sag ich jetzt mal. Das Wichtigste ist aber, dass die Familie da ist.“ Außerdem verriet der Musiker, was bei ihm unterm Weihnachtsbaum gesungen wird: „Meistens Soul-Klassiker von ‚Motown‘. 60er Jahre R&B-Klassiker. Das ist schon das Schönste. ‚Little Drummer Boy‘ von Stevie Wonder ist eins meiner Lieblingslieder an Weihnachten. Das ist halt ein bisschen anders. Rolf Zuckowski darf natürlich auch nicht fehlen, aber ich finde, das Knistern der Vinyl-Platten neben dem Kamin-Knistern, das ist schon geiler Shit.“

Außerdem verriet Santos, was er und seine Familie sich zu Weihnachten schenken: „Ich verschenke am liebsten Urlaube. Wenn man so wenig Zeit zusammen hat, dann hat so jeder etwas davon. Ich habe aber keine Geschenk-Wünsche. Für mich ist es am wichtigsten, Zeit mit der Familie zu haben.“

Foto: (c) Sascha Hecks Haubold / Universal Music