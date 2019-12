„NME“: Top Ten der besten Songs von 2019

Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor, Zeit also, um einen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate zu werfen und die Musik, die uns in dieser Zeit beschert wurde. „NME“ hat das für sich ermittelt und eine Top Ten-Liste der besten Songs von 2019 erstellt. Billie Eilish, die ja eigentlich die Sensation des Jahres war, landet hierbei mit ihrem Überflieger-Song „Bad Guy“ überraschenderweise nur auf der Zwei. Stattdessen holt sich Musikproduzent Mura Masa mit Rapper Slowthai und „Deal Wiv It“ den Thron. Bronze geht an Georgias „About Work The Dancefloor“.

Hier die Top Ten der besten Songs von 2019:

1. Mura Masa feat. Slowthai – “Deal Wiv It”

2. Billie Eilish – “Bad Guy”

3. Georgia – “About Work The Dancefloor”

4. Lil Nas X – “Old Town Road”

5. Fontaines D.C. – “Big”

6. Sharon Van Etten – “Seventeen”

7. The 1975 – “People”

8. Girl In Red – “dead girl in the pool”

9. Little Simz – “Boss”

10. AJ Tracey – “Ladbroke Grove”

Foto: (c) David Gabber / PR Photos