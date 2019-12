Noel Gallagher: Kein neues Album vor 2021

Noel Gallagher wird sich 2020 aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sich komplett den Arbeiten eines neuen Albums seiner Band „High Flying Birds“ widmen.

Gegenüber „Guitar.com“ sagte er: „Abgesehen von dem Festival nächsten Sommer werde ich versuchen, mir 2020 frei zu nehmen. Das habe ich geplant, aber die Frau hat da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Außerdem habe ich einen ganzen Haufen Songs, die müssen nur noch in Form gebracht werden.“ Weiter meinte der Rocker: „Ich muss einfach ein bisschen von allem wegkommen. Ich denke also nicht, dass ich vor 2021 ernsthaft am Album arbeiten werde.“

Noel Gallagher und seine Band „High Flying Birds” bringen übrigens im März (06.03.) 2020 die EP „Blue Moon Rising“ heraus.

Foto: (c) Lawrence Watson / Verstärker Medienmarketing