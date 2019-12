Noel Gallagher reagiert fassungslos auf „Atemlos“

Nicht atemlos, aber sehr wohl fassungslos hat Noel Gallagher auf den größten Hit von Helene Fischer reagiert. Der Brite wurde im Interview mit der „Welt“ auf die deutsche Sängerin angesprochen. Der kühne Vergleich der Redaktion: Die Beliebtheit von Gallaghers Band „Oasis“ in den 90ern sei vergleichbar mit der von Helene Fischer heute.

Darauf erwiderte der 52-Jährige: „Wer soll das sein?“ Also spielten sie ihm kurzerhand den Super-Hit „Atemlos“ vor. Seine Reaktion darauf: „Das ist furchtbar! Gott, können wir das bitte ausmachen? Das ist genau die Popmusik, von der ich spreche. Sie bedroht heute die ganze Welt. Das ist Musik, die absolut nichts mehr bedeutet. Oder noch schlimmer: Das hier ist nicht mal Musik. Das soll in Deutschland das große Ding sein? Unfassbar! Aber man muss auch immer genau nachschauen, wer solche Songs schreibt. Das war garantiert nicht diese Helene Fischer. Das waren ein paar Typen in meinem Alter, die zu fett sind, um Rockstars zu sein, eine Glatze haben und Scheißsongs schreiben. Dieses Lied bringt irgendjemandem viel Geld. Mich macht es sehr, sehr traurig.“

Noel Gallagher hat gerne mal eine exklusivere Meinung zu seinen Musikerkollegen. Er bezeichnete beispielsweise seinen Bruder Liam als schlechten Songwriter.

Foto: (c) Landmark / PR Photos