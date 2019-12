Offizielle Deutsche Single-Jahrescharts: Lil Nas X liegt vorne

In einigen Tagen ist das Jahr 2019 zu Ende und „GfK Entertainment“ hat Bilanz gezogen: Lil Nas X ist mit seinem Hit „Old Town Road“ der große Gewinner des Jahres. Er konnte sich insgesamt 19 Wochen in den Top Ten der Deutschen Single-Charts halten, darunter vier Wochen sogar auf Platz eins. Damit hat sich der Rap-Newcomer die Spitzenposition in den Single-Jahrescharts verdient. Auf der Zwei landet wenig verwunderlich die Australierin Tones and I mit „Dance Monkey“, gefolgt von Apache 207 mit „Roller“ auf dem Bronzeplatz.

Hier die Top Five der Offiziellen Deutschen Single-Jahrescharts:

1. „Old Town Road“ – Lil Nas X

2. “Dance Monkey” – Tones and I

3. “Roller” – Apache 207

4. “Vermissen” – Juju feat, Henning May

5. “Sweet But Psycho” – Ava Max

