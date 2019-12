Offizielle Deutsche Vinyl-Jahrescharts 2019: „Rammstein“ sind ungeschlagen

Von wegen oldschool: Schallplatten sind seit mehr als zwölf Jahren fast ununterbrochen im Aufwind. Die Vinyl-Umsätzen in den ersten drei Monaten von 2019 haben im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent zugenommen. Das haben…

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden im ersten Quartal 2019 angeführt von Dendemann mit „da nich für!“, gefolgt vom Soundtrack „Bohemian Rhapsody (Music By Queen)“. Das berichtet „GfK Entertainment“. Platz drei geht an „Die Ärzte“…

Offizielle Deutsche Vinyl-Charts: Neue Nummer Eins

In den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts bleibt im Oktober nichts so, wie es war. Ganze acht Neueinsteiger mischen die Charts so richtig auf. Das berichtet „GfK Entertainment“. Die ersten drei Plätze im Ranking werden von…