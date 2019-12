Offset und Cardi B: Geburtstagsparty im Stripclub

Der US-amerikanische Rapper und Songwriter Offset ist am Samstag (14.12.) 28 Jahre alt geworden. Seine Ehefrau Cardi B schenkte ihm zum Geburtstag stolze 500.000 Dollar, sie lagerten in einem Kühlschrank. Danach ließ er die Scheine auf sexy Mädels in einem Stripclub rieseln, berichtet „VIP.de“.

Ein Video der Übergabe veröffentlichte Cardi B auf ihrem „Instagram“-Account.

Das großzügige Geschenk scheint zu zeigen, dass zwischen Cardi B und Offset wieder alles in Butter ist. Der Rapper hatte die Musikerin ja vor kurzem betrogen.

Foto: (c) PR Photos