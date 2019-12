„Orchestral Manoeuvres in the Dark“ – kurz „OMD“ – feiern dieses Jahr ihr 40-jähriges Band-Bestehen und sind im Zuge dessen auf großer Welttournee. Der Auftakt der „40 Years – Greatest Hits“-Tour fand im Oktober in Portugal statt, das Finale steigt dann im Februar 2020 in Paris. Und die britische Synthie-Pop-Band hatte natürlich auch Konzerte hierzulande, in November und Dezember. Jetzt legt die legendäre britische Band um Andy McCluskey und Paul Humphreys noch einen oben drauf. Im kommenden Sommer spielen sie nämlich gleich sechs Open-Air-Shows in Deutschland. Zwischen Ende Juli und Anfang August ist die Band in Hamburg, Schwerin, Regensburg, Halle/Saale, Dresden und Hanau zu sehen. Der Vorverkauf bei „eventim.de“ läuft bereits. Dort gibt es die Tickets und weitere Infos.

Das sind die „OMD“-Tour-Termine 2020:

27.07.20 – Hamburg, Stadtpark Open Air

29.07.20 – Schwerin, Freilichtbühne

30.07.20 – Regensburg, Piazzafestival

01.08.20 – Halle, Peißnitzinsel

03.08.20 – Dresden, Junge Garde

04.08.20 – Hanau, Amphitheater

Foto: (c) LooMee TV