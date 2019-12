Ozzy und Sharon Osbourne: Getrennte Weihnachten

Ozzy Osbourne und seine Frau Sharon werden dieses Jahr das Weihnachtsfest nicht miteinander verbringen.

Die 67-Jährige weilt aktuell für ihre Bühnenshow „Nativity! The Musical“ in London und ihr Liebster ist in den USA. Bei „Loose Women“ erzählte sie: „ES wird schwierig werden. (…) Ozzy ist gefallen und hat sich seine Wirbelsäule verletzt und das ist wie ein Dominoeffekt. (…) Die Ärzte wollen ihn nicht in ein Flugzeug lassen und Ozzy war ziemlich nervös darüber, den ganzen Weg hierher zu fliegen.“

Doch dafür gibt es ja FaceTime, wie Sharon weiter ergänzte.

Foto: (c) Landmark / PR Photos